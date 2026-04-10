Уральцев предупреждают о незаконных акциях, распространяемых в соцсетях и чатах

Жителей Свердловской области просят не поддерживать сомнительные акции и проекты в соцсетях и чатах. Уральцев предупреждают, что за призывами к "активизму" часто скрываются организации, деятельность которых признана нежелательной на территории страны.

Как передает канал "Антитеррор Урал", который связывают со свердловским управлением ФСБ, организаторы протестов нередко скрывают преступный характер своей деятельности, убеждая граждан в "законности" мероприятий. Все может начаться с безобидной поддержки акции, но позже перерасти в нарушение общественного порядка, уличные беспорядки и закончиться административной или уголовной ответственностью.

"За громкими лозунгами о "свободе" и "защите прав" часто прячутся манипуляторы, работающие на запрещенные организации. Их цель - использовать вашу активность в преступных схемах. Запомните: даже если вы не знали о запрете - ответственность остается. Не дайте превратить себя в инструмент чужих преступных планов", - говорится в сообщении.

Профессиональные вербовщики умеют убеждать, владеют техниками манипуляций и приемами психологии, играют на сочувствии к осужденным, выдавая их за "жертв", а также используют незрелость психики молодежи и ее стремление к самоутверждению. Однако все это не избавляет от ответственности. Участник акции может получить штраф до 500 тыс. рублей, административный арест до 15 суток или лишение свободы по уголовным статьям.

За организацию массовых беспорядков наступает уголовная ответственность по ст. 212 УК РФ и наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.