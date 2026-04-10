Свердловских водителей предупредили об ограничениях из-за Крестных ходов

В Госавтоинспекции Свердловской области предупредили водителей о временных ограничениях из-за проведения в регионе Крестных ходов.

Как сообщили Накануне.RU в областной ГАИ, 12 апреля 2026 года в нескольких свердловских городах состоятся традиционные Крестные ходы, посвященные православному празднику Пасхи. На время движения колонн будут введены временные ограничения для всех видов транспорта.

Екатеринбург. Время ограничения: с 16:00 до 18:00.

Маршрут шествия: от Свято-Троицкого кафедрального собора до Храма-на-Крови по улице Розы Люксембург – ул. Куйбышева – ул. Гоголя – ул. Пушкина – ул. Ленина – ул. Толмачева – ул. Царская.

Первоуральск. Время ограничения: с 15:30 до 17:00.

Маршрут: от храма во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла (ул. Орджоникидзе, 1) по улицам Орджоникидзе, Ленина, Ватутина, площади Победы, проспекту Ильича, ул. Вайнера до храма во имя святой великомученицы Екатерины (ул. Вайнера, 89).

Краснотурьинск. Время ограничения: с 16:00 до окончания мероприятия (по мере прохождения колонны).

Маршрут: от храма Иоанна Богослова по бульвару Мира, улице Ленина до собора Максима Исповедника (ул. Карпинского, 13).

Карпинск. Время ограничения: с 18:00 до окончания мероприятия (по мере прохождения колонны).

Маршрут: от Введенского собора по улицам Советской, Суворова, Первомайской до Казанского храма.

Автомобилистов просят учитывать эти ограничения при планировании своих маршрутов. В Госавтоинспекции обещают, что будут контролировать ситуацию и открывать участки дорог в кратчайшие сроки.