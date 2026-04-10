Реформа обучения в автошколах: ГИБДД проверит дистанционные занятия

Сотрудники Госавтоинспекции проверят, как автошколы обучают будущих водителей дистанционно и какие технологии они для этого используют. Ведомство подготовило новый порядок выдачи заключений для образовательных организаций. Теперь автошколы должны подтверждать, что их учебные планы полностью соответствуют программам Минпросвещения. Проект этого приказа уже рассматривает рабочая группа при Правительстве РФ. Без такого одобрения от ГИБДД выпускники школ просто не смогут попасть на экзамен и получить права, сообщает "РГ".

Напомним, что с 1 марта в России действуют новые правила подготовки водителей. Главное изменение коснулось практики: например, для категории "В" количество часов вождения выросло с 38 до 42. Также закон официально разрешил учить теорию удаленно, но с важными условиями. Дистанционный урок - это не просто видеозапись лекций, а полноценное занятие с преподавателем в режиме реального времени. При этом будущие водители обязаны проходить некоторые темы только очно. Это касается, например, правил оказания первой помощи пострадавшим в авариях. Правовые же вопросы ученики теперь могут осваивать на расстоянии.

