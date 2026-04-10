Буданов* заявил о грядущем прогрессе в переговорах между Киевом и Москвой

Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* заявил о прогрессе в переговорном процессе по мирному урегулированию российско-украинского конфликта.

Буданов*, участвующий в переговорах, полагает, что Россия хочет завершить конфликт, поэтому и ведет переговоры. В интервью Bloomberg он заявил, что окончательное согласование мирного соглашение не должно занять много времени.

По словам Буданова, Украина и Россия на переговорах пока придерживаются максималистских позиций и заявляют о неготовности к компромиссам, но скоро произойдет смягчение их взглядов.

"В принципе, теперь все четко понимают границы допустимого. Это огромный прогресс", - резюмировал Буданов*.

*внесен в список экстремистов и террористов Федеральной службы финансового мониторинга