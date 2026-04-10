Демографические меры в Нижегородской области могут дать положительный результат

Демографические меры, принятые в Нижегородской области в конце 2024 года, обещают дать положительный результат.

Как пишет канал Data distributor, по итогам марта суммарный коэффициент рождаемости (СКР) за предыдущие 12 месяцев вырос с 1,28 до 1,32, притом что среднее значение по Приволжскому федеральному округу снизилось с 1,32 до 1,30. То есть за полгода, с осени 2025 года, влияние на СКР можно оценить около +0,07, или в годовом выражении +0,14. В масштабах всей страны это было бы эквивалентно примерно 130 тыс. рождений в год. Это предварительные данные. Более полно эффект можно будет оценить по итогам 2026 года.

В декабре 2024 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин объявил о старте Пятилетия семьи и меры поддержки семей с детьми. В частности, введен родительский основной доход, который выплачивается либо в течение трех лет после рождения ребенка, либо в виде 1 млн рублей на ребенка. По итогам 2025 года Нижегородская область опередила годовой прогноз Росстата по рождениям на 4%. Программа Нижегородской области является одной из наиболее системных и продуманных, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая похвалила власти региона.

В целом СКР в России снижается с 2016 года. Сейчас он составляет около 1,37. Россия входит в число стран с самой низкой рождаемостью. Из-за этого естественная убыль населения составляет около 600 тыс. человек в год.