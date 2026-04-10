Уральскую школу оштрафовали на 200 тысяч из-за стрельбы ученика

На Среднем Урале школу оштрафовали из-за стрельбы ученика из пневматики. Такое решение вынес суд.

Напомним, инцидент произошел 27 марта в школе поселка Зайково в Ирбитском районе. 13-летний ученик пронес туда пневматический пистолет и открыл стрельбу. В результате пострадали учитель, бухгалтер и одна из учениц.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, после случившегося Росгвардия провела в школе проверку и выявила недостатки в обеспечении безопасности учеников. На заведение был составлен протокол об административном нарушении.

По решению суда школе назначен штраф в размере 200 тысяч рублей. Он должен быть уплачен в течение 60 дней с момента вступления постановления в законную силу. На его обжалование у сторон есть 10 дней.

Напомним, что после инцидента в школе Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ "Халатность". Также свою проверку проводит прокуратура.