Иран подорвал влияние США в Западной Азии - иранский эксперт

Иран в развязанной против него войне, несмотря на большой ущерб, достиг заметного успеха, подорвав влияние США в Западной Азии. Об этом пишет военный аналитик из Тегерана Мохаммад Молаи.

Он считает, что Иран достиг результата асимметричным подходом: точностью и мобильностью ударов, РЭБ, грамотным выбором целей. Иран создал плотную сеть мобильных противокорабельных ракет, ограничив доступ в Персидский залив: авианосцы США вынуждены держаться на расстоянии более 300 км. Атаки с использованием роев дронов и катеров истощали оборонительные ресурсы США, делая перехват дорогостоящим и неэффективным.

Иранские баллистические ракеты с маневрирующим корпусом также нанесли большой ущерб. США потратили миллиарды долларов на перехваты, но эффект был небольшой. Иран уничтожал радары, снизив эффективность американской ПВО. Иранские системы ПВО малой дальности с электрооптическим наведением оказались эффективны против самолетов США. Все это втянуло США в войну на истощение, где дорогие перехватчики противостояли дешевому иранскому оружию.

Фактически Иран представил миру новую модель регионального сдерживания, доказав, что безапелляционное американское доминирование в регионе закончилось. США больше не могут диктовать региону свои условия, не рискуя при этом неприемлемыми военными, экономическими и политическими потерями, заключил эксперт.