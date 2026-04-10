Образование В России
Фото: Накануне.RU

Савватеев: Школы боятся отчислять хулиганов

Школы бессильны против хулиганов, из-за чего постоянно происходят инциденты и трагедии. Об этом пишет член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук, лидер "Родной школы" Алексей Савватеев.
Читайте также:

Он отмечает, что закон дает право принимать меры, но все они остаются на бумаге. И это не "недоработки на местах", а системная проблема. Отчисление из школы возможно только с 15 лет, но должно сопровождаться оформлением такого количества документов, что с этим предпочитают не связываться, чтобы не получить обвинения в том, что школа не проводила работу с трудным подростком. А в итоге тем все сходит с рук.

Как говорит один из директоров школы, отчисленный из школы подросток становится проблемой комиссии по делам несовершеннолетних: его куда-то надо пристроить, а пристроить некуда. К тому же родители всегда против отчисления своего ребенка из школы. А школы боятся идти против. Поэтому проблему признают все, но она никак не решается.

Савватеев уверен, что надо как можно быстрее принимать законопроект о дисциплине в школе, который был направлен в Госдуму Экспертным советом по вопросам образовательной политики и развитию системы образования. Он предлагает дать школам полномочия переводить девиантных детей в специализированные учреждения. Но ранее они были ликвидированы, а педагогов не хватает даже для обычных школ.

Теги: школа, подростки


