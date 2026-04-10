Мощный взрыв произошел в центре Владикавказа

Мощный взрыв прогремел в центре Владикавказа. Сообщается, что ЧП случилось на улице Августовских Событий – в магазине пиротехники. Рядом находится склад пиломатериалов.

Сообщается, что после взрыва начался мощный пожар, очевидцы говорят о "белых вспышках". Вокруг взорвавшегося здания на десятки метров разбросаны бетонные плиты и куски бетона, обломками повреждено около десяти машин, передает Mash.

На месте инцидента работают экстренные службы. По предварительным данным, пострадали два человека.