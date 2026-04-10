В МВД призвали свердловчан заблаговременно проверить загранпаспорта

В связи с приближением сезона летних каникул и отпусков в ГУ МВД по Свердловской области обратились к жителям Среднего Урала с просьбой заблаговременного посещения подразделений по вопросам миграции территориальных ОВД за оформлением заграничных паспортов.

"Чтобы избежать ажиотажа, нервотрепки и иных срочных действий в режиме, как говорится, "ошпаренной кошки", нужно в спокойной обстановке оформить пакет требуемых документов и подать заявку. Отмечу, спрос на данную услугу в текущем году значительный. "Кривая" запросов по сравнению с прошлогодними показателями резко выросла. Так, за весь 2025 год сотрудниками ОВД было оформлено 189 тысяч 230 заграничных паспортов, а за первый квартал 2026 года уже выдано 50 тысяч 881, что на 41,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Пик обращений граждан приходится на период с марта по июнь", - рассказал Накануне.RU руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых.

По его сведениям, одной из причин роста "кривой" заявок стало то, что с 20 января 2026 года выезд из России ребенка, не достигшего возраста 14 лет, осуществляется только по заграничному паспорту, оформленному на имя несовершеннолетнего, а не по свидетельству о рождении и не по заграничному паспорту законного представителя, в который внесены сведения о детях.

В МВД призывают свердловчан проверить свои загранпаспорта на предмет срока их действия и заранее обратиться с заявлением о выдаче нового документа в случае необходимости. Срок оформления заграничного паспорта при оформлении по месту жительства (регион оформления документа и постоянной регистрации совпадают) – не более одного месяца; при оформлении не по месту жительства, а также гражданам, имеющим (имевшим) допуск к сведениям, составляющим государственную тайну – не более трех месяцев.

Подать заявление о выдаче загранпаспорта можно:

через Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ),

непосредственно в любом подразделении по вопросам миграции территориальных органов МВД России,

через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг,

через региональный филиал ФГУП "ПВС" МВД России.

Наиболее удобным способом подачи заявления о выдаче загранпаспорта является подача в электронном виде. Через ЕПГУ принимаются заявления и на заграничный паспорт с 5-летним сроком действия, и на заграничный паспорт с электронным носителем информации. Преимущества ЕПГУ – возможность подачи заявления в любое время, не выходя из дома, прозрачность смены статусов заявления, встроенная система оплаты госпошлины, возможность предварительной записи.

"Срочное оформление заграничного паспорта (исключительно старого образца сроком на 5 лет) возможно только в следующих, документально подтвержденных случаях: необходимость экстренного лечения за рубежом, тяжелая болезнь или смерть близкого родственника. Информация рекламного характера о возможности оформить за деньги заграничный паспорт в срочном порядке – это уловки мошенников. Будьте бдительны и не поддавайтесь на "замануху" аферистов", - призвал полковник Горелых.