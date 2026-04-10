В МВД призвали свердловчан заблаговременно проверить загранпаспорта

10 Апреля 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Туризм Свердловская область За рубежом
Фото: Накануне.RU

В МВД призвали свердловчан заблаговременно проверить загранпаспорта

В связи с приближением сезона летних каникул и отпусков в ГУ МВД по Свердловской области обратились к жителям Среднего Урала с просьбой заблаговременного посещения подразделений по вопросам миграции территориальных ОВД за оформлением заграничных паспортов.
"Чтобы избежать ажиотажа, нервотрепки и иных срочных действий в режиме, как говорится, "ошпаренной кошки", нужно в спокойной обстановке оформить пакет требуемых документов и подать заявку. Отмечу, спрос на данную услугу в текущем году значительный. "Кривая" запросов по сравнению с прошлогодними показателями резко выросла. Так, за весь 2025 год сотрудниками ОВД было оформлено 189 тысяч 230 заграничных паспортов, а за первый квартал 2026 года уже выдано 50 тысяч 881, что на 41,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Пик обращений граждан приходится на период с марта по июнь", - рассказал Накануне.RU руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых.

По его сведениям, одной из причин роста "кривой" заявок стало то, что с 20 января 2026 года выезд из России ребенка, не достигшего возраста 14 лет, осуществляется только по заграничному паспорту, оформленному на имя несовершеннолетнего, а не по свидетельству о рождении и не по заграничному паспорту законного представителя, в который внесены сведения о детях.

В МВД призывают свердловчан проверить свои загранпаспорта на предмет срока их действия и заранее обратиться с заявлением о выдаче нового документа в случае необходимости. Срок оформления заграничного паспорта при оформлении по месту жительства (регион оформления документа и постоянной регистрации совпадают) – не более одного месяца; при оформлении не по месту жительства, а также гражданам, имеющим (имевшим) допуск к сведениям, составляющим государственную тайну – не более трех месяцев.

Багаж пассажира(2024)|Фото: Накануне.RU

Подать заявление о выдаче загранпаспорта можно:

  • через Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ),
  • непосредственно в любом подразделении по вопросам миграции территориальных органов МВД России,
  • через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг,
  • через региональный филиал ФГУП "ПВС" МВД России.

Наиболее удобным способом подачи заявления о выдаче загранпаспорта является подача в электронном виде. Через ЕПГУ принимаются заявления и на заграничный паспорт с 5-летним сроком действия, и на заграничный паспорт с электронным носителем информации. Преимущества ЕПГУ – возможность подачи заявления в любое время, не выходя из дома, прозрачность смены статусов заявления, встроенная система оплаты госпошлины, возможность предварительной записи.

"Срочное оформление заграничного паспорта (исключительно старого образца сроком на 5 лет) возможно только в следующих, документально подтвержденных случаях: необходимость экстренного лечения за рубежом, тяжелая болезнь или смерть близкого родственника. Информация рекламного характера о возможности оформить за деньги заграничный паспорт в срочном порядке – это уловки мошенников. Будьте бдительны и не поддавайтесь на "замануху" аферистов", - призвал полковник Горелых.

Теги: загранпаспорта, отпуск, проверка, МВД


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети