10 Апреля 2026
Фото: Накануне.RU

Бывший сотрудник ГУФСИН отправится в колонию за доставку заключенным парфюмерии и техники

Ленинский районный суд Нижнего Тагила отправил в колонию бывшего сотрудника ФКУ ИК-12 ГУФСИН Андрея Харитонова, доставлявшего осужденным вещи за денежное вознаграждение.

Как сообщает пресс-служба судов Свердловской области, Харитонов действовал с января 2022-го по январь 2023 года. Получая от заключенных деньги, он передавал им различные предметы, включая USB-флеш-накопители, беспроводную гарнитуру, карты памяти формата MicroSD, а также наличные и парфюмерную продукцию. Вознаграждение сотрудник колонии получал переводом на банковские карты - свою и супруги. В одном из случаев деньги Харитонову и вовсе передали в служебном кабинете.

Общая сумма вознаграждения составила 19 тыс. рублей, однако из-за нее Андрей Харитонов теперь сам отправится в исправительную колонию общего режима на четыре года. Более того, в соответствии с ч. 3 ст. 47 УК РФ, судом применено дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на 1,5 года.

Харитонов взят под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законом порядке.

Теги: ГУФСИН, колония, суд


