10 Апреля 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Происшествия Иркутская область
Фото: Накануне.RU

Бывший милиционер и его сын предстанут перед судом за склад оружия

В Иркутской области следователи передали в суд уголовное дело против отца и сына, которые хранили дома целый арсенал. В ноябре 2024 года оперативники МВД и ФСБ нашли у них 12 единиц оружия: пулемет, автоматы, пистолеты-пулеметы ППШ, винтовку, револьвер и ружья. Также полицейские изъяли боевую гранату и более 850 патронов. Как сообщили "КП" в региональных ведомствах, 69 патронов мужчины изготовили самостоятельно в собственной мастерской.

История нелегальной коллекции началась еще в конце 80-х годов. Тогда 64-летний глава семьи работал в ангарской милиции и вместо уничтожения вещдоков забрал себе карабин и обрез ружья. Позже он добавил к ним другие стволы, включая пистолет Токарева. Сын поддержал увлечение отца: с 2020 по 2024 год родственники вместе делали оружие на токарном станке. Они переделывали травматические и списанные пистолеты под боевые патроны, а также чинили чужое оружие за деньги.

Для своего опасного хобби мужчины оборудовали мастерскую в доме в Усольском районе. Теперь отцу и сыну грозит реальный срок за незаконный оборот оружия, боеприпасов и взрывных устройств. Прокуратура и Следственный комитет уже направили материалы дела в суд для вынесения приговора. Наказание за такие преступления предусматривает длительное лишение свободы.

Ранее суд города Лесного приговорил уральца к одному году принудительных работ за случайное убийство знакомого на охоте в январе 2026 года. Мужчина выстрелил по неясной цели с расстояния более 100 метров и смертельно ранил другого охотника, с которым они вместе выслеживали косулю.

Теги: оружие, склад, суд


