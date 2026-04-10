В Тюмени студент компенсирует нарушение целевого договора обучения

В Тюмени удовлетворён иск Ханты-Мансийской государственной медицинской академии к Андрею К. Речь идёт о взыскании штрафа по договору о целевом обучении.

В 2021 г. ответчик заключил договор о целевом обучении с медицинской организацией. Он должен был освоить программу высшего образования по специальности "Лечебное дело" за счёт бюджета Югры. Потом он должен был не меньше трёх лет проработать в Нефтеюганской окружной клинической больнице.

В августе 2022 г. студент перевёлся в Тюменский государственный медицинский университет, где продолжил обучение уже на платной основе, без целевого направления. То есть не выполнил взятые на себя обязательства. Суд взыскал с парня штраф по договору о целевом обучении в 400 тыс. руб. Решение не вступило в силу, сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.