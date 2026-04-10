В Южной Кореи ввели всеобщий базовый доступ к мобильному интернету

Власти Южной Кореи ввели всеобщий базовый доступ к мобильному интернету. Для всех граждан будет предоставлен безлимитный доступ со скоростью 400 Кбит/с после исчерпания лимита по их тарифам у мобильных операторов. Крупнейшие операторы связи подтвердили, что согласны предоставлять бесплатный доступ, пишет The Register.

Вице-премьер южнокорейского правительства Пэ Кёнхун заявил, что эта программа необходима, поскольку граждане не могут обойтись без доступа к онлайн-услугам, а также потому, что южнокорейским телекоммуникационным компаниям необходимо восстановить свою репутацию после недавних нарушений безопасности, в результате которых произошла масштабная утечка персональных данных.

"Мы достигли критической точки, когда должны выйти за рамки простых обещаний не повторять прошлых ошибок, — заявил вице-премьер. — Вместо этого мы должны ответить новаторством и вкладом — полной трансформацией, которую общественность сможет ощутимо увидеть".