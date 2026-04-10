10 Апреля 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Меры поддержки участников СВО и подготовка к летней оздоровительной кампании стали темами заседания Астраханской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений

В Володарском районе Астраханской области под председательством вице-губернатора – председателя регионального правительства Дениса Афанасьева состоялось выездное заседание областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Основное внимание было уделено вопросам социальной адаптации ветеранов спецоперации, их трудоустройству, а также организации летнего отдыха детей.

Ключевым вопросом повестки стали меры государственной поддержки для участников специальной военной операции и членов их семей. Как доложила заместитель руководителя агентства по занятости населения Астраханской области Любовь Мартынова, работа с данной категорией граждан выстроена по принципу «одного окна». Для участников СВО разработано несколько траекторий трудоустройства.

Кроме того, участники СВО могут бесплатно обучиться новым профессиям по национальному проекту «Кадры» и региональным программам. Особое внимание уделяется взаимодействию с фондом «Защитники Отечества» и реабилитационным центром «Русь».

О мероприятиях по популяризации успешной адаптации ветеранов рассказал министр социального развития и труда Антон Гудименко. Так, с 2026 года упрощен порядок получения социального контракта для участников СВО: отменен критерий нуждаемости, помощь направлена на развитие предпринимательства. За три года заключено 169 таких контрактов.

Заместитель министра экономического развития Лилия Колмакова привела примеры реальной поддержки бизнес-инициатив. В регионе действует программа микрофинансирования «Za наших» со ставкой всего 3% годовых. С начала ее действия выдано 8 льготных займов на сумму более 19 млн рублей. Средства пошли на развитие сельского хозяйства, производство стройматериалов и оказание услуг.

Глава Володарского района Регина Рамазанова, подробно рассказала о системной работе муниципалитета по поддержке земляков, выполняющих боевые задачи.

Министр образования и науки Мария Шалак доложила о подготовке к летней оздоровительной кампании. В 2026 году планируется работа не менее 195 организаций отдыха. Особое внимание уделено безопасности — в апреле пройдут учения по антитеррору. Внесены изменения в нормативные акты, которые освобождают от платы за путевки в лагеря с дневным пребыванием детей участников СВО. Для детей-инвалидов установлена квота в 5% мест в смену.

«Поручаю министерству образования и главам муниципалитетов лично проконтролировать, чтобы дети из семей участников СВО и многодетных семей были обеспечены путевками в первую очередь», — отметил Денис Афанасьев.

Агентство по занятости населения Астраханской области планирует трудоустроить на временные работы более 2 тысяч подростков. Школьники смогут работать в свободное от учебы время, получая зарплату от работодателя и доплату в 3 тысячи рублей из бюджета Астраханской области.

Председатель объединения профсоюзов Светлана Калашникова добавила, что профсоюзы активно участвуют в обеспечении детей путевками со скидкой до 20% через системы «Профкурорт» и «Профдисконт». Только через «Профкурорт» в 2025 году реализовано путевок на сумму более 42,5 млн рублей. Также профсоюзы контролируют выполнение обязательств работодателей в части приобретения детских путевок, включенных в коллективные договора и соглашения. 

По итогам обсуждения члены комиссии приняли ряд решений. Рекомендовано продолжить работу по трудоустройству ветеранов СВО и организации ярмарок вакансий, активизировать популяризацию их трудовых успехов, а также увеличить количество подростков, трудоустроенных работодателями на предприятиях и в организациях.

Теги: меры поддержки участников сво и членов их семей, денис афанасьев, оздоровительная кампания


