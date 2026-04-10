Фальков посетовал, что в вузах трудно внедряется предпринимательская культура

Внедрение предпринимательской культуры в российских вузах идет с трудом, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на Российском венчурном форуме в Казани.

По его мнению, это требует времени и усилий академического сообщества, так как преподаватели не всегда лояльны к данной инициативе. Также выявлены проблемы в платформе технологического предпринимательства: инструменты недостаточно связаны, а множество операторов продвигают собственную логику. Несмотря на это, уже формируется активное сообщество технологических предпринимателей, что является важным шагом к созданию предпринимательской культуры в научно-образовательной среде, считает министр.

Что такое "предпринимательская культура" в вузах и почему она должна там внедряться, министр не уточнил, вероятно, подразумевая это как очевидность. Между тем предпринимательская логика давно и прочно вошла в жизнь вузов, которые рассматривают студентов как клиентов, за которых нужно держаться и которых до последнего стараются не отчислять, так как финансирование зависит от количества студентов. Эту проблему признают все вузы, в том числе ведущие.

По данным РАНХиГС, более половины преподавателей российских вузов (52%) отмечают, что отчислить недобросовестного студента из университета "очень сложно" (в том числе в ряде известных вузов - 60-70%).