Рынок труда в 2026 году: спрос на навыки ИИ вырос на 47%

Спрос на навыки работы с искусственным интеллектом на российском рынке труда в первом квартале 2026 года вырос на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил управляющий директор "Авито Работы" Антон Уваров на полях X Санкт‑Петербургского международного форума труда.

"В первом квартале 2026 года число вакансий для офисных специалистов с упоминанием навыка владения ИИ выросло на 47% год к году", — отметил Уваров.

При этом он подчеркнул, что работодатели традиционно заинтересованы в найме кандидатов с опытом, однако искусственный интеллект — достаточно новая компетенция, которой располагают далеко не все соискатели. В связи с этим фиксируется тренд на обучение.

"Работодатели готовы идти в обучение навыкам искусственного интеллекта", — добавил Уваров.

Первый проректор по академическим вопросам СПбГУ Анастасия Ярмош в свою очередь обратила внимание на фундаментальные изменения в структуре профессий. По её словам, в ближайшие пять лет произойдет массовое изменение подходов к верификации и оцифровке навыков.

"На наших глазах у всех нас меняется профессия. То есть профессия состоит из некоторого набора навыков. И эти наборы навыков востребованы, они меняются, профессии называются как прежде, но внутреннее содержание меняется", — пояснила Ярмош.

Она также отметила, что новые навыки, связанные с работой с искусственным интеллектом и цифровым программным обеспечением, будут всё более востребованы во всех профессиях, включая рабочие специальности.

"Прогноз наш большой, что, конечно, новые навыки, которые сейчас появляются — работа с искусственным интеллектом, работа с цифровым программным обеспечением во всех профессиях, в том числе даже рабочих, — набор этих навыков будет всё более и более востребован, и мы это будем наблюдать в этом году сильно, в дальнейших годах очевидно, ощутимо", — подчеркнула первый проректор СПбГУ.

Антон Уваров добавил, что рынок труда остается достаточно динамичным, хотя и не таким взрывным, как в предыдущие годы. Спрос сохраняется как со стороны работодателей, так и со стороны соискателей. По его словам, задача участников рынка — искать решения для повышения производительности труда и эффективного удовлетворения существующего спроса.