375 случаев острой кишечной инфекции зарегистрированы в Муроме

375 случаев острой кишечной инфекции зарегистрированы в Муроме, среди обратившихся — 188 детей и 187 взрослых. Об этом сообщает правительство области.

Госпитализировано 32 ребенка, состояние – средней степени тяжести. "В наличии 195 доз вакцины против гепатита А, начаты прививочные мероприятия", - говорится в сообщении.

Среди взрослых в больнице сейчас находятся 38 человек, состояние - средней степени тяжести. Их также начали вакцинировать от гепатита А.

Амбулаторное лечение получают 129 детей и 106 взрослых.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, в пробах у заболевших обнаружен норовирус второго типа.

В СУ СКР по региону сообщили, что основной версией источника заражения считается водопроводная вода. Путь попадания вируса в систему водоснабжения устанавливается.