375 случаев острой кишечной инфекции зарегистрированы в Муроме
375 случаев острой кишечной инфекции зарегистрированы в Муроме, среди обратившихся — 188 детей и 187 взрослых. Об этом сообщает правительство области.
Госпитализировано 32 ребенка, состояние – средней степени тяжести. "В наличии 195 доз вакцины против гепатита А, начаты прививочные мероприятия", - говорится в сообщении.
Среди взрослых в больнице сейчас находятся 38 человек, состояние - средней степени тяжести. Их также начали вакцинировать от гепатита А.
Амбулаторное лечение получают 129 детей и 106 взрослых.
По данным регионального управления Роспотребнадзора, в пробах у заболевших обнаружен норовирус второго типа.
В СУ СКР по региону сообщили, что основной версией источника заражения считается водопроводная вода. Путь попадания вируса в систему водоснабжения устанавливается.