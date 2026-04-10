В Екатеринбурге нашли заоомагазин, продающий лекарства без лицензии

Россельхознадзор обнаружил зоомагазин в Екатеринбурге, незаконно реализующий лекарственные препараты для животных. Выяснилось, что предприниматель даже после суда не позаботился о том, чтобы оформить лицензию на продажу лекарств.

"Проверка данных в реестре лицензий Россельхознадзора подтвердила, что лицензия на осуществление фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения у предпринимателя отсутствует", - говорится в сообщении.

Информационная система мониторинга товаров "Честный знак" зафиксировала факт незаконной продажи препарата. Действия предпринимателя являются нарушением требований ч. 1 ст. 52 ФЗ от 12.04.2010 № 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств".

По результатам проверки в отношении предпринимателя составлен протокол об административном правонарушении. Ему выдано предписание с требованием незамедлительно устранить выявленные нарушения законодательства.

Отметим, что в 2025 году в отношении этого предпринимателя Россельхознадзором уже проводилась проверка, материалы дела были переданы в суд, который назначил штраф за реализацию ветпрепаратов без лицензии. Однако эта мера не стала для бизнесмена поводом для дальнейшего оформления необходимой лицензии.