ЦБ закрыл московский банк РМП за вывод денег и сомнительные схемы

Ранее Центробанк уже замечал в работе РМП странные сделки. Проверки показали, что через банк массово выводили активы, поэтому регулятор передал информацию правоохранительным органам. За последний год ЦБ много раз наказывал банк за несоблюдение правил. Кредитная организация проводила подозрительные транзитные платежи, чтобы обналичивать деньги и переводить капиталы за границу. Также банк скупал торговую выручку, которую предприниматели скрывали от учета.

Банк России отозвал лицензию у столичного Банка развития и модернизации промышленности. Регулятор пошел на этот шаг, так как организация постоянно нарушала федеральные законы и требования ЦБ. Эксперты ведомства выяснили, что банк почти не выдавал кредиты реальным предприятиям. Вместо этого руководство проводило основные операции в интересах владельцев бизнеса и связанных с ними людей.

Несмотря на закрытие, клиенты банка получат свои сбережения обратно. Банк РМП входил в систему страхования вкладов, поэтому государство вернет людям деньги в рамках законного лимита. По итогам 2025 года организация находилась на 272-м месте в стране по размеру активов. Сейчас делами банка управляет временная администрация из Агентства по страхованию вкладов. Она продолжит работу, пока суд не назначит ликвидатора или конкурсного управляющего.

