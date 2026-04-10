Переговоры в Пакистане не начнутся, пока не прекратятся атаки на Ливан

Делегация Ирана еще не прибыла в Пакистан для проведения переговоров по урегулированию конфликта с США, сообщил ТАСС иранский источник.

По его словам, переговоры не начнутся в случае продолжения атак Израиля на Ливан.

Агентство Tasnim также назвало вымыслом сообщения о прибытии делегации Ирана в Пакистан. Источник заявил, что переговоры будут в "подвешенном состоянии", пока США не начнут исполнять свои обязательства по прекращению огня в Ливане, а Израиль продолжает атаки.

Ранее СМИ сообщили, что Трамп первоначально договорился с Ираном о том, что двухнедельное перемирие включает в себя и Ливан. Но после разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху изменил свою позицию. Тот убедил его в том, что Ливан надо бомбить, и Трамп сдал назад, а потом сказал, что Ливан не включался в перемирие.