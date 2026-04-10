В работе дамбы Геджухского водохранилища Дагестана выявлены нарушения

В отношении собственника дамбы Геджухского водохранилища в Дербентском районе Дагестана после ее прорыва инициирована проверка. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.

Ранее гидротехническое сооружение проверял Ростехнадзор, который выявил нарушения. Предварительно установлено, что собственник своевременно их не устранил.

В результате прорыва дамбы произошли подтопления жилых домов. Более 4 тысяч человек были эвакуированы.

Ранее в республике было возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц, которая привела к гибели людей во время паводка. Установлено, что, несмотря на введенный режим ЧС в ряде муниципальных образований Дагестана, чиновники, ответственные за ограничение движения на опасных участках дорог, не приняли необходимых мер, в том числе не организовали перекрытие затопленных трасс.