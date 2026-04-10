Самолет, летевший из Санкт-Петербурга в Екатеринбург, сел в Челябинске

Самолет авиакомпании "Smartavia", выполнявший рейс №501 из Санкт-Петербурга в Екатеринбург, был вынужден приземлиться в Челябинске. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

"Решение о посадке было принято в связи временным ограничением использования воздушного пространства в районе аэропорта назначения", - говорится в сообщении.

Самолет приземлился в 06.26, вылета в уральскую столицу пассажиры прождали три часа. Все это время они находились в зале ожидания аэропорта.

Челябинской транспортной прокуратурой организовала контроль за соблюдением прав пассажиров на получение полагающихся услуг. В случае, если права были нарушены, клиентам авиакомпании рекомендуют обращаться к дежурному прокурору Уральской транспортной прокуратуры по телефону: 8-922-120-60-50, либо оставить обращение на электронной платформе.

Напомним, сегодня утром в Свердловской области вводился упреждающий режим реагирования на возможную ракетную опасность. Из-за этого в аэропорту Екатеринбурга Кольцово были введены временные ограничения на прием и вылет самолетов. На данный момент все ограничения сняты, опасность не подтвердилась