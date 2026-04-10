СМИ: Кирилл Дмитриев прилетел в США - обсуждать послабление санкций на российскую нефть

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев приехал в США для переговоров с представителями американской администрации, передает Reuters. В повестке конфликт на Украине и двусторонние отношения Вашингтона и Москвы, в первую очередь – экономические.

Так, в списке вопросов для обсуждения может оказаться возможность продления послаблений, которые власти США ввели с началом атаки на Иран в отношении российской нефти. Текущее разрешение на покупку нефти из РФ действует до 11 апреля, но накануне американское издание Semafor со ссылкой на источники, близкие к Минфину США и Госдепартаменту, сообщило, что режим послабления может быть продлен.

После начала военных действий США и Израиля против Ирана Вашингтон одобрил покупку третьими государствами российской нефти, уже находящейся на танкерах в море. Так власти США попытались минимизировать экономические последствия войны для мировой экономики и, в частности, хотя бы немного снизить взлетевшие цены на энергоносители.

Сейчас эксперты считают, что эти послабления в целом не принесли существенного облегчения, но инвесторы несколько успокоились, а Россия прилично заработала.