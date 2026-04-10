СМИ: Трамп поддался влиянию Нетаньяху по Ливану

Президент США Дональд Трамп первоначально договорился с Ираном о том, что двухнедельное перемирие включает в себя и Ливан. Но после разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху изменил свою позицию. Тот убедил его в том, что Ливан надо бомбить, и Трамп сдал назад, а потом сказал, что Ливан не включался в перемирие. Об этом пишет CBS News.

О том, что режим прекращения огня распространяется и на Ливан, объявили премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф и глава МИД Ирана Аббас Аракчи. МИД Ирана подчеркнул, что проведение переговоров зависит от того, как США и Израиль будут выполнять все обязательства. По данным NBC, в телефонном разговоре Трамп попросил Нетаньяху уменьшить удары по Ливану, чтобы обеспечить успех переговоров с Ираном. Разговор состоялся после того, как Нетаньяху публично поклялся продолжать бомбить Ливан. Иранские официальные лица пригрозили отвечать на удары и разорвать перемирие.

Противники Трампа в США обвиняют его в том, что он стал марионеткой Нетаньяху, а Израиль при нем приобрел слишком большое влияние на внешнюю политику Вашингтона, втянув в ненужную США войну ради своих интересов. В целом отношение американцев к Израилю сильно охладело, особенно это заметно среди молодежи. Таких низких симпатий к Израилю в США не было никогда.