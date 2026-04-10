В аэропорту Екатеринбурга перенесли несколько рейсов из-за возможной ракетной опасности

Рано утром в пятницу, 10 апреля, в Свердловской области вводился упреждающий режим реагирования на возможную ракетную опасность. Из-за этого в аэропорту Екатеринбурга было перенесено сразу несколько рейсов.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона, ответственные службы и ведомства переводились в режим готовности. Предприятия усиливали меры безопасности и проводили мероприятия по своим протоколам действий.

"Сигнал "Тревога" не вводился в регионе. В Кольцово были введены временные ограничения на прием и вылет самолетов. На данный момент все ограничения сняты, опасность не подтвердилась", - заявили в департаменте.

Как сообщили Накануне.RU в екатеринбургском аэропорту Кольцово, сейчас он работает в штатном режиме.

"Авиакомпании начинают выполнять рейсы по скорректированному графику. Просим уточнять фактическое время выполнения рейсов в авиакомпании. Актуальная информация о времени вылета размещена на онлайн-табло аэропорта и сайтах авиаперевозчиков", - отметили в Кольцово.

По данным Уральской транспортной прокуратуры, в связи с вводившимися в аэропорту Екатеринбурга ограничениями время вылета следующих рейсов перенесено на более позднее:

DP-340 в Сочи;

DP-408, SU-1467 в Москву;

FV-6402, 5N-502 в Санкт-Петербург;

SU-2817 в Минеральные Воды;

S7-5018 в Новосибирск;

SU-904 в Хургаду.

"Представители авиакомпаний оказывают помощь в информировании и консультировании пассажиров по возникающим вопросам. Свердловской транспортной прокуратурой по данному факту организованы надзорные мероприятия. Осуществляется контроль за предоставлением пассажирам полагающихся услуг", - добавили в ведомстве.