В Перми умерла первая в СССР женщина-командир Ту-134

"Печальные новости. Вчера вечером не стало Почётной гражданки Перми, лётчицы, преподавателя и прекрасной женщины – Галины Смагиной. Светлая память", - написала в своём telegram-канале член Общественной палаты Пермского края Надежда Агишева.

"Ъ" уточняет, что Смагина родилась в октябре 1942 г. в Молотове (именно так в 1940-57 гг. именовали город Пермь). Окончила Пермский авиационный техникум в 1961 г., а через пять лет – Калужскую центральную объединенную школу летчиков-инструкторов. Работала на самолётах Як-40, Ил-62, а также на Ту-134. На последнем типе Галина Смагина стала женщиной-командиром экипажа – впервые в истории гражданской авиации СССР. После выхода на пенсию Галина Смагина работала преподавателем, заведующей отделением авиационных двигателей Пермского авиационного техникума имени Швецова.