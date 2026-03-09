10 Марта 2026
Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Путин: Россия может оставить Европу без углеводородов

Президент России Владимир Путин провёл совещание о ситуации на мировом рынке нефти и газа. Политик сделал различные заявления.

"Россия не раз предупреждала, что попытки дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке неизбежно поставят под удар глобальный топливно-энергетический комплекс, поднимут цены на нефть и газ, ограничат поставки этих ресурсов по всему миру и нарушат, безусловно, долгосрочные инвестиционные планы. Судя по всему, это так и происходит", - цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Сегодня появились логистические проблемы на маршрутах транспортировки углеводородов.

"За срывом поставок идут и другие проблемы, чисто экономического характера, и инфляция подрастает, и производство не только нефти и газа, но и производство промышленных товаров страдает", - сказал Путин.

В 2025 г. через Ормузский пролив прошло около трети мирового морского экспорта нефти – 14 млн баррелей в сутки. Из них 80% направлялись в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

"Сейчас этот маршрут фактически закрыт. Добыча нефти, которая завязана на использование пролива, рискует полностью остановиться уже в ближайший месяц. Она уже начала сокращаться, а хранилища в регионе заполняются нефтью, которую никак не вывезти, или очень сложно вывезти, или очень дорого вывозить", - сказал Путин.

Владимир Путин на шестом всероссийском форуме рабочей молодежи (Нижний Тагил, 2018 год)(2024)|Фото: Накануне.RU

Президент уточнил, что полное переключение поставок ближневосточной нефти без использования Ормузского пролива сейчас нереально. Изменение логистики не только займёт долгое время, но и потребует значительных расходов на инфраструктуру, расширение морских терминалов и так далее. И конечно, будет сопряжено с высокими политическими рисками, которые никуда не делись.

"Я посмотрел сегодня в 5.30, по-моему, утра по Москве где-то уже пробило 119 – свыше $119за баррель было. Потом 107, 106, сейчас, по-моему, Игорь Иванович [Сечин] говорил, 103, где-то там колеблется в данный момент времени. Но все равно колебания идут, и тенденция-то не в сторону уменьшения, а в сторону повышения", - сказал Владимир Путин.

Аналогичная ситуация складывается и на глобальном газовом рынке, уточнил российский лидер. Поставки сжиженного природного газа из Ближнего Востока резко сократились. В регионе снизились производственные мощности, на восстановление которых уйдут недели, а то и месяцы.

"Глобальная логистика ТЭКа в условиях продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке будет меняться в пользу более выгодных, более перспективных рынков. При этом нужно понимать, что нынешние высокие цены на сырьевые товары носят, безусловно, временный характер", - сказал Путин.

Буровая вышка(2025)|Фото: Накануне.RU

Изменение баланса спроса и предложения углеводородов, конечно, приведёт к новой устойчивой ценовой реальности. Российским энергетическим компаниям важно использовать текущий момент, в том числе для того, чтобы дополнительную экспортную выручку направить на снижение своей долговой нагрузки, задолженности перед отечественными банками.

Путин уточнил, что страны Европейского союза планируют с 25 апреля ввести дополнительные ограничения на покупку российских углеводородов, в том числе сжиженного природного газа, вплоть до полного запрета таких поставок в 2027 г.

"Перед Правительством уже была поставлена задача оценить возможность и целесообразность прекращения поставок наших энергоресурсов на европейский рынок, не ждать, пока перед нами демонстративно захлопнут дверь, а сделать это уже сейчас, и увести эти объёмы с европейского рынка на более интересные направления, ну и закрепиться там, что самое главное", - сказал Путин.

Сейчас конъюнктура складывается таким образом, что, если Россия переориентируемся прямо сейчас на те рынки, которые нуждаются в увеличении поставок, она может там сейчас и закрепиться.

Теги: Владимир Путин, совещание, нефть


