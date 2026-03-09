09 Марта 2026
Политика В России Республика Крым
Фото: Накануне.RU

Киев был готов подавить Русскую весну в Крыму - экс-представитель президента Украины

В конце февраля 2014 года ВСУ были готовы подавить Русскую весну в Крыму, но США на это согласия не дали. Об этом рассказал экс-представитель президента Украины в Крыму Сергей Куницын.

Он сообщил, что лично знает генералов, которые разработали план неких "учений" за неделю до начала выхода Крыма из-под украинской власти. Согласно этому плану, керченский батальон морской пехоты Украины должен был совместно с Феодосийским блокировать переправу российских сил. Танковый батальон должен был выдвинуться к аэропорту Бельбек и окружить его, а авиация - нанести удары.

Также был готов кировоградский элитный полк спецназа. Николаевская десантная должна была перекрыть Перекоп. Тогдашний министр обороны Игорь Тенюх, назначенный после свержения законной власти, утвердил этот план. Но "и.о. президента" Александр Турчинов, когда Тенюх принес ему этот план, сказал, что это несвоевременно.

"Потому что президент США Обама был таким мягкотелым человеком, он не хотел ссориться с Владимиром Владимировичем Путиным", – посетовал Куницын.

Непонятным в этой версии остается статус "учений", о которых говорит Куницын: был ли это план действительного подавления Русской весны или просто учения.

Ранее другие бывшие украинские официальные лица тоже говорили, что они были готовы развязать войну против Крыма, но США не дали отмашки.

Теги: крым, русскамя весна


