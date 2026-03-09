Для фигурантов дела о махинациях при банкротстве застройщика ГК Urban Group запросили шесть-девять лет

Озвучена мера наказания, которую гособвинение требует для обвиняемых в махинациях при банкротстве застройщика ГК Urban Group.

Для четверых фигурантов уголовного дела о хищениях около 104 млн руб. при банкротстве ГК Urban Group запросили шесть-девять лет. Один из них, юрист Дмитрий Шарифуллин, признал вину. Трое других подсудимых, включая конкурсного управляющего Светлану Аглинишкене, свою вину категорически отрицают. В прениях сторон защита просила их оправдать.

11 марта в прениях сторон выступит защита Светланы Аглинишкене. Потом подсудимые скажут последнее слово и суд удалится на вынесение приговора, пишет "Ъ".