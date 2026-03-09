Трамп: Новый лидер Ирана долго не протянет

Президент США Дональд Трамп заявил, что новый верховный лидер Ирана "не продержится долго" без одобрения Вашингтона. Ему нужно получить "одобрение" США, сказал Трамп.

Новым верховным лидером Ирана стал сын погибшего аятоллы Али Хаменеи Моджтаба Хаменеи. Но Трамп подчеркнул, что для США он неприемлем. Также на днях он впервые заявил, что должен лично участвовать в выборах нового лидера Ирана.

"Ему придется получить одобрение от нас. Если он не получит одобрение от нас, он не продержится долго. Мы хотим убедиться, что нам не придется возвращаться к этому каждые десять лет, когда у вас нет президента вроде меня", — сказал Трамп.

Ранее глава Минобороны Израиля Исраэль Кац заявил, что будет считать любого нового лидера Ирана, который продолжит курс предшественников, целью для убийства.