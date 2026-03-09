Устное собеседование по истории не улучшит знание детьми истории - эксперт

Устное собеседование по истории перед ОГЭ в 9 классе вряд ли приведет к улучшению знания истории выпускниками, считает глава общественного движения "За возрождение образования" профессор математики Александр Иванов.

Читайте также: В России история будет основным предметом на ЕГЭ для гуманитарных вузов

Как сообщалось, это вводится во всех школах с 2028 года для допуска к ОГЭ. Однако оно мало что даст, уверен эксперт. Так, в 2014 году в 11 классе уже было введено обязательное итоговое сочинение по причине того, что выпускники с трудом излагают свои мысли. Спустя много лет выпускники грамотнее не стали, так как для зачета по этому сочинению большой грамотности не требуется. Зато это сделало неактуальным предложение заменить ЕГЭ на сочинение, которое формально уже есть.

Позже точно так же сделали с устным собеседованием по русскому языку в 9 классе для допуска к ОГЭ. Не сдать его с трех попыток надо еще постараться. Теперь вводится "говорение" по истории. Но это всего лишь разговор, а не экзамен.

"Эффект будет такой же — его никто не заметит. Адекватные дети после этого "экзамена" похихикают, для родителей — еще один ужас-ужас, бюджету дополнительные траты на аудио- и видеоконтроль и прочие "антикоррупционные" процедуры, учителям — плюс к нагрузке. А всем сторонникам возврата прежних устных выпускных экзаменов будет показательный пример: просили? — получите и любуйтесь", — написал профессор Иванов.

Он уверен, что это делается для дискредитации самой идеи возврата настоящих экзаменов с устными ответами.