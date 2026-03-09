Сергей Кравчук приветствовал участниц ралли-спринта «Леди-Весна 2026»

"Наши женщины — самые отважные! В преддверии праздника 8 Марта на гоночной трассе «ХабАвтоРинг» прошел первый этап Чемпионата Хабаровского края по ралли-спринту «Леди-Весна 2026», - сообщил в своем телеграмм-канале мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Ралли-спринт "Леди-Весна" стало уже доброй традицией, проводится почти 30 лет. В этом году свое мастерство на трассе показали около 30 автоледи из Хабаровска и районов края.

"Приятно видеть, что ралли-спринт так популярен среди наших женщин!", - отметил Сергей Кравчук.

Администрация Хабаровска всегда поддерживает такие инициативы. Учитывая, что 2026 год объявлен Губернатором Дмитрием Демешиным Годом спорта, в краевой столице продолжат активно развивать спортивное движение во всех его проявлениях.

"Желаю участницам быть целеустремленными и осторожными на трассе. Пусть с каждым годом количество поклонниц автоспорта только растет!", - сказал мэр Хабаровска.