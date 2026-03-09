В бельгийском Льеже рядом с синагогой прогремел взрыв
Взрыв раздался в Льеже (Бельгия). Это случилось возле синагоги.
Никто из людей не пострадал. Здание получило повреждения.
Идёт расследование, пишет РИА Новости.
