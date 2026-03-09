American Conservative: Трамп хочет использовать курдов против Ирана и снова бросить их

В администрации президента США Дональда Трампа вынашивают планы использовать иракских курдов для наземного вторжения в Иран. Об этом пишет The American Conservative.

Не сумев нанести Ирану молниеносного поражения, в Вашингтоне рассматривает план, который может привести к длительной и масштабной войне, направленной на разрушение Ирана и превращение его в "несостоявшееся государство". Для этого очень подходят иракские курды, с которыми администрация Трампа вела активные переговоры.

Курды будут глупцами, если согласятся на это. Трамп не будет вооружать курдов для поддержки их стремления к независимости. В соответствии с давней историей американо-курдских отношений курды используются как инструмент, а затем бросаются на произвол судьбы, что приведет к еще большим их страданиям, говорит Стивен Зунес, профессор политологии и директор программы ближневосточных исследований в Университете Сан-Франциско.

"Вооружение курдской армии вторжения из Ирака вряд ли изменит исход войны. Это безумная идея, которая издевается над историей и рискует втянуть Ирак и другие страны в войну, еще больше дестабилизируя регион и Иран", - заключает издание, резко осуждавшее планы нападения на Иран.

При этом, как писало издание Axios, курды отказались от предложения США.