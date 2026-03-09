В Европе обсудят возможное использование запасов нефти

В министерствах финансов стран "группы семи" (G7) обсудят использование запасов нефти, которые контролирует Международное энергетическое агентство.

По данным FT, разговор пойдёт о возможном высвобождении нефти из запасов, координируемых Международным энергетическим агентством. Это может случиться на фоне резкого роста цен на нефть.

Министры и исполнительный директор МЭА Фатих Бироль проведут телефонный разговор в 8.30 по нью-йоркскому времени (через шесть часов), пишет РБК.