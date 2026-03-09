09 Марта 2026
Политика В России
Фото: Накануне.RU

Объявление рекламы в Telegram незаконной нарушает нормы права - юрист

Объявление рекламы в Telegram незаконной, что на прошлой неделе сделала ФАС, нарушает нормы права. Так считает юрист Павел Парфентьев.
Он отмечает, что основанием стало предельно широкое толкование ст. 5 ч. 10.7 ФЗ "О рекламе", где сказано, что запрещается реклама на ресурсах, доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством. Но проблема в том, что у обычных граждан нет доступа к официальной информации о том, какие ресурсы и соцсети РКН ограничивает (в отличие от запрещенных). Реестр таких ресурсов существует, но доступ к нему имеют операторы связи, операторы поисковых систем, а не простые люди.

Поэтому складывается издевательская ситуация: люди не могут узнать, нарушают ли они что-то, пока их не оштрафуют или об этом не сообщат СМИ. Однако из философии права известно, что ответственность недопустима, если человек не мог официально узнать о незаконности неких действий, пишет юрист. Сейчас это и происходит. Устное заявление ФАС не имеет юридического значения, но именно оно делается основанием для запрета рекламы в мессенджере.

"Чтобы закон или иная норма была легитимной, недостаточно, чтобы она был издана полномочным органом власти", - подчеркивает Парфентьев, напоминая о необходимости ее официального донесения до граждан, чего в данном случае не было.

По оценкам участников рынка, на Telegram в прошлом году в России приходилось 30-40% рекламы у блогеров.

Теги: реклама, Telegram


