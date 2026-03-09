СМИ: Британия рискует остаться без газа

Британия столкнулась с угрозой газового кризиса из-за критически низких запасов, которых хватит всего на два дня, пишет The Daily Mail.

Запасы газа в Британии сократились до 6 700 ГВт·ч, что эквивалентно 1,5 дням спроса, аналогичное количество хранится в виде СПГ. В отличие от Европы, имеющей запасы на несколько недель, Британия оказалась в весьма уязвимом положении. И трейдеры пользуются этим, устанавливая для страны самую высокую оптовую цену на газ в Европе.

Согласно данным National Gas, в пятницу 6 марта газохранилища были заполнены лишь на 18% от своей прежней емкости, а хранилища СПГ - чуть более чем наполовину. Основными поставщиками газа для Британии являются Норвегия и собственная добыча в Северном море.

В сложном положении оказалась и вся Европа. Газ начал дорожать. И Европа, решившая недавно полностью отказаться от закупок российских углеводородов к 2027 году, может пересмотреть свое "окончательное" решение. Как считает исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бироль, в Европе снова растет интерес к российской нефти и газу. Газета The Wall Street Journal тоже прогнозирует возобновление энергетических связей ЕС и России, если Персидский залив будет долго закрыт.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин допустил, что Москва может прекратить поставки "прямо сейчас", если Европе газ из России больше не нужен.