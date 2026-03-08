Самолет Azur Air, летевший из Тюмени, совершил незапланированную посадку в Мьянме

Рейс Тюмень — Нячанг совершил посадку в Янгоне в Мьянме, сообщает ТАСС со ссылкой на авиакомпанию Azur Air.

Во время незапланированной посадки никто не пострадал, приземление прошло штатно.

Ранее сообщалось, что борт Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air вылетел из Рощино шесть часов назад и должен был приземлиться в аэропорту Нячанга. Вблизи города Янгон Мьянмы пилоты включили код 7700 — сигнал тревоги.

Предварительная причина сигнала тревоги - проблема с двигателем, указывал Mash. По данным канала, в начале марта у этого же самолёта вспыхнул двигатель при взлёте из Внуково в Паттайю. Этот самолёт, возможно, уже дважды экстренно садился из-за отказа двигателя.