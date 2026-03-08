Самолет рейсом Тюмень - Нячанг подал сигнал бедствия у побережья Мьянмы

Самолет рейсом Тюмень - Нячанг подал сигнал бедствия у побережья Мьянмы.

Таковы данные сервиса Flightradar.

Mash сообщает, что речь про борт Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air. Самолет вылетел из Рощино шесть часов назад и должен был приземлиться в аэропорту Нячанга. Вблизи города Янгон Мьянмы пилоты включили код 7700 — сигнал тревоги.

Канал сообщает, что проблемы с двигателем — предварительная причина сигнала тревоги на борту Boeing 767-300. Сейчас экипаж принимает решение экстренно посадить борт в ближайшем аэропорту. В начале марта у этого же самолёта авиакомпании Azur Air вспыхнул двигатель при взлёте из Внуково в Паттайю. Этот самолёт, возможно, уже дважды экстренно садился из-за отказа двигателя.