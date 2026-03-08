8 тысяч россиян сегодня будут вывезены из Эмиратов и Омана

Почти 8 тысяч человек будут вывезены из ОАЭ и Омана в Россию в течение текущих суток. На сегодня запланированы 37 вывозных рейсов, выполняемых при поддержке Минтранса и Росавиации в координации с ближневосточными авиационными властями.

По данным Росавиации, с начала недели, 2-7 марта, в Россию из стран Ближнего Востока уже прибыли 37,6 тысяч пассажиров на 181 рейсе.

График по перевозке пассажиров коммерческими рейсами сформирован до 10 марта включительно, с учетом перебронирования купленных ранее авиабилетов.

Сегодня планируется перевезти оставшихся пассажиров. У ряда авиакомпаний, например, "Аэрофлота", в свободной продаже стали появляться билеты на рейсы из ОАЭ.

Ограничения на использование воздушного пространства на Ближнем Востоке сохраняются, в связи с чем российские авиакомпании приостановили продажу билетов в страны этого региона до 14 марта включительно. Рейсы в Израиль российские перевозчики отменили до 20 марта, рейсы в Бахрейн, Ирак, Иран, Катар и Кувейт не планируют.