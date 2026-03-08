В Иране могут пойти кислотные дожди, обжигающие кожу и легкие

В Иране могут пройти кислотные дожди. Это связано с выбросом большого количества токсичных веществ при взрывах на нефтехранилищах в Тегеране.

РБК со ссылкой на агентство ISNA и организацию Красного Полумесяца поясняет, что при пожаре и взрывах на нефтяных складах высвобождаются огромные объемы соединений углеводородов, а также оксидов серы и азота. Выбросы диоксида серы (SO₂) и оксидов азота (NOₓ) поднимаются высоко в атмосферу, где взаимодействуют с водой, кислородом и другими веществами, образуя кислые загрязнители. Дожди, насыщенные такими химикатами, называются кислотными. Они могут вызвать химические ожоги кожи, а их пары опасны для легких.

В случае попадания капель кислотного дождя на кожу, эксперты рекомендуют промыть пораженную область холодной водой. Также необходимо сменить одежду, убрать ее в сумку и плотно закрыть.

Напомним, что США и Израиль ночью нанесли удары по пяти нефтяным объектам в Тегеране и его окрестностях, четыре человека погибли.