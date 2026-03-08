Актер "Коляда-театра" рассказал, кто будет новым худруком, и анонсировал марафон пьес

Актер Олег Ягодин рассказал, что станет с театром Николая Коляды. Напомним, режиссер и руководитель театра скончался 2 марта в возрасте 68 лет в реанимации.

По словам Ягодина, новым худруком Коляда-театра станет вся его труппа. "В коллективе все очень хорошо сплочены и дружны. Мы не делаем никаких худсоветов и худруков. Вся наша труппа — это один большой худрук", - цитирует Ягодина Коммерсант.

Ягодин анонсировал марафон пьес "Коляда Год", в рамках которого на протяжении всего года актеры будут читать пьесы Николая Коляды и его учеников разных лет.

Он добавил, что первая читка пройдет 10 марта: актеры сыграют пьесы "Мурлин Мурло" (в 12:00) и "Сказа о мертвой царевне" (в 14:30). "Между читками мы пьем чай из самовара, едим сушки и конфеты "Ласточка". Во вторник, 10 марта, вход бесплатный, приходите, несмотря на то, что это рабочий день, всех ждем. Мы продолжаем, работаем, спасибо вам за поддержку",— сказал актер.

Уральского драматурга не стало в этот понедельник, 2 марта. Он умер в реанимации. Сообщалось, что перед смертью ему диагностировали пневмонию.