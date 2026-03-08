08 Марта 2026
Общество Хабаровский край
Сергей Кравчук поздравил всех хабаровчанок с Международным женским днём

"Для нашей многонациональной Родины этот праздник наполнен самыми добрыми и искренними чувствами. Сегодня в каждой семье звучат нежные слова, теплые пожелания мамам, женам, дочерям, бабушкам", - обратился к хабаровчанкам мэр города Сергей Кравчук.

Он подчеркнул, что женщины Хабаровска обладают уникальной способностью - успевать всё: заботиться о родных и близких, достигать карьерных высот в разных сферах деятельности, сочетать в себе удивительную нежность и неодолимую силу, решительность и поразительную мягкость.

"Вы покоряете нас – мужчин, своей красотой и обаянием, вдохновляя на благородные поступки. Но самое главное – это рождение новой жизни. Материнство – высочайшее предназначение. Самое главное для любой женщины – семья", - отметил мэр Хабаровска.

Глава города подчеркнул, что в Хабаровске с особой заботой относятся к молодым мамам, с особой признательностью - к многодетным мамам.

Сергей Кравчук отдельно поздравил женщин-военнослужащих: "Вы с честью выполняете свой долг, а ваша смелость, решительность поражают даже опытных бойцов"".

Поблагодарил женщин-участниц волонтерских организаций, выразил благодарность матерям и женам, чьи сыновья и мужья несли и несут службу в зоне специальной военной операции.

И пожелал всем женщинам Хабаровска яркой, насыщенной жизни, заботы и внимания близких и всегда оставаться самыми нежными и прекрасными.

Теги: мэр хабаровска, сергей кравчук, 8 марта, хабаровчанки


