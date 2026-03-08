В центре Екатеринбурга сносят столетний дом, который утратил охранный статус

В Екатеринбурге сегодня начался снос здания, которое ранее входило в реестр объектов культурного наследия как "Дом жилой" рубежа XIX-XX веков. Постройка утратила охранный статус в прошлом году на основании историко-культурной экспертизы

Как сообщает Свердловское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК) в своем Telegram-канале, в 2009 году часть этого дома, на тот момент объекта культурного наследия обрушилась во время строительных работ на соседнем участке. Суд обязал собственника провести противоаварийные и реставрационные работы по сохранению памятника, однако вместо восстановления была заказана экспертиза, ставшая основанием для исключения здания из реестра и последующего сноса.

Свердловское региональное отделение ВООПИК считает, что здание не утратило историко-культурной ценности и обращалось в управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области с просьбой провести независимое обследование объекта до принятия решения о его сносе.

Представители ВООПИК вызвали наряд полиции на место сноса. После некоторой задержки представитель подрядчика пустил сотрудников в строительную бытовку для проверки имеющихся документов. По словам сотрудников полиции, у исполнителя имеются необходимые разрешения на проведение работ, в том числе разрешение управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области.