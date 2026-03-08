"Видел, как они тонут". Троих подростков ищут в Звенигороде

Трое подростков пропали в подмосковном Звенигороде - девочка и двое мальчиков ушли из дома на прогулку 7 марта 2026 года и до сих пор не вернулись.

Развернут штаб поисков, которые ведутся силами волонтеров из отряда "ЛизаАлерт" и неравнодушных местных жителей. Поиск идет в тесном взаимодействии с сотрудниками правоохранительных органов.

Добровольцы отрабатывают задачи в природной и городской среде: обследуют береговую линию протекающей поблизости реки, патрулируют улицы, расклеивают ориентировки и опрашивают возможных свидетелей. На данный момент в поиске приняли участие 285 человек.

112 уточняет, что во время поисков был найден шарф одного из мальчиков.

Местный рыбак заявил, что видел, как дети тонут, и слышал их крики о помощи, но сам в 112 не позвонил. Мужчина заявил, что заметил другого рыбака и решил, что тот уже вызвал спасателей.