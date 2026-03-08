Пожар на нефтебазе в Армавире после атаки БПЛА удалось локализовать на 700 "квадратах"
Сегодня ночью в Армавире произошло возгорание на территории нефтебазы из-за атаки БПЛА.
По сообщению оперативного штаба Краснодарского края, к тушению привлекли 120 человек и 38 единиц техники. Пламя быстро распространялось, на 4 часа утра площадь пожара была 200 квадратных метров, а локализовать возгорание удалось к 9.30 уже на 700 "квадратах".
В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 72 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа:
- 20 БПЛА – над территорией Астраханской области,
- 20 БПЛА – над территорией Республики Крым,
- 14 БПЛА – над территорией Ростовской области,
- 8 БПЛА – над территорией Белгородской области,
- 4 БПЛА – над территорией Краснодарского края,
- 3 БПЛА – над территорией Курской области,
- 2 БПЛА – над территорией Волгоградской области,
- 1 БПЛА – над акваторией Азовского моря.