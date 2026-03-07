Тренинг для специалистов, работающих с участниками СВО, провели в Астрахани

В Астраханском государственном медицинском университете (Астраханском ГМУ) состоялся тренинг «Развитие навыков установления контакта, работы с возражениями и обучение приемам мотивирования к обращению за помощью участников СВО и членов их семей». Образовательную программу разработали клинические психологи медуниверситета.

Этот проект реализуется по инициативе губернатора Игоря Бабушкина.

Тренинг является частью программы подготовки специалистов первичного звена здравоохранения и соцработников технологиям мотивационного консультирования, разработанной Астраханским ГМУ. Мероприятие прошло при поддержке партии «Единая Россия» и Государственного Фонда «Защитники Отечества».

Участниками первого потока обучения стали 20 специалистов — социальные работники, координаторы соцслужб и психологи. По итогам обучения ректор Астраханского ГМУ Сергей Поройский вручил слушателям сертификаты о прохождении курса.

Проведение подобных образовательных программ отражает стратегический курс Астраханского ГМУ на развитие практико-ориентированной подготовки специалистов и внедрение современных технологий коммуникации в систему медицинской и социальной помощи. Университет участвует в реализации региональных инициатив по поддержке участников специальной СВО и членов их семей, объединяя экспертный потенциал медицины, социальной сферы и общественных организаций.