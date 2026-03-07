Бастрыкин: за 15 лет существования СКР в суд направлено почти 1,5 миллиона дел

Владимир Путин провел встречу в Кремле с председателем Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе президента России.

Как рассказал глава СКР, за 15 лет существования ведомства было направлено в суд почти 1,5 миллиона дел.

"Возмещен ущерб почти на 1 триллион рублей, возмещен ущерб по налоговым преступлениям на 561 миллиард [рублей] и так дальше. Привлечено к уголовной ответственности более 1,5 миллиона лиц. То есть мы очень много сделали за эти 15 лет при Вашей поддержке", - сообщил президенту Бастрыкин.

По его словам, сейчас активно развивается криминалистическое подразделение и применяются новые методы криминалистики.

Напомним, в августе 2025-го Владимир Путин официально продлил срок пребывания Александра Бастрыкина в должности председателя Следственного комитета России еще на год.