07 Марта 2026
Фото: Накануне.RU

Безруков прокомментировал свое назначение худруком МХАТ

Новый художественный руководитель МХАТ имени Горького Сергей Безруков прокомментировал свое назначение в театр.

Напомним, на этой неделе Министерство культуры России объявило о кадровых перестановках в руководстве МХАТ. И.о. ректора Школы-студии МХАТ был назначен руководитель Московского художественного театра имени Чехова, народный артист РФ, актер и кинорежиссер Константин Хабенский. А художественным руководителем МХАТ имени Горького стал худрук Московского губернского театра, актер и режиссер Сергей Безруков.

Как сообщил Безруков в своем Telegram-канале, всю свою жизнь до создания МГТ он был неразрывно связан с мхатовскими традициями.

"Это моя группа крови, поэтому, конечно, для меня большая радость и ответственность оказаться под знаменами легендарного театра. Тем не менее, хочу сказать, что молниеносного строительства чего-то нового не следует ожидать. Знакомство с репертуаром, с коллективом, с уже намеченными планами, наконец, с техническим состоянием здания на Тверском – на это уйдет время", - отметил новый худрук.

По его словам, Губернский тоже требует внимания и постоянного участия в жизни театра.

"Свои личные планы я также корректирую, например, точно не буду набирать в этом году курс во ВГИКе, чтобы высвободить главный ресурс – время. Радует, что в труппе МХАТа так много молодежи, планирую познакомиться с ними поближе, пригласив на нашу "Фабрику Станиславского" – смогу посмотреть каждого", - отметил Сергей Безруков, добавив, что очень ждет встречи с труппой.

Как сообщало Накануне.RU, в начале этого года суд запретил продавать карнавальные маски с лицом Безрукова.

